So viel ist Trumps neuer China-Deal wert

Dann ist da die Frage, wie überprüft werden soll, ob China etwaige Zusagen zum Schutz geistigen Eigentums, zum Verzicht auf jeden erzwungenen Technologietransfer und zur Öffnung aller Märkte für ausländische Firmen auch tatsächlich einhält. Schliesslich hat Peking auch in der Vergangenheit immer wieder Vorwände gefunden, um nicht-chinesischen Unternehmen den Weg auf derlei vermeintlich offene Märkte zu erschweren oder gar zu verbauen. Auch verlangt China von US-Firmen weiterhin die Einhaltung von Vorgaben, die im Westen gegen das Recht auf freie Meinungsäusserung verstossen. Das zeigt etwa der Streit um den Tweet eines Verantwortlichen der US-Basketballliga NBA, der sich mit jenen Demonstranten solidarisiert hatte, die in Hongkong seit Wochen gegen eine vollständige Übernahme ihrer Sonderverwaltungszone durch die Regierung in Peking protestieren.

Und ungeklärt ist schliesslich auch, wie das immense Defizit der USA im Handel mit China abgebaut werden soll. Die Beseitigung des Fehlbetrags, den Trump entgegen aller ökonomischen Lehrmeinungen als Schmach empfindet, ist eines der zentralen Versprechen des Präsidenten an seine Kernwähler. Der jetzt geplante Kauf amerikanischer Agrargüter durch chinesische Importeure könnte das Defizit zwar leicht schmälern, aber mitnichten beseitigen.

Trumps starkes Argument

Die USA und China überziehen sich seit Anfang 2018 gegenseitig mit Zöllen und Gegenzöllen, um den jeweils anderen zur Aufgabe seiner starren Position zu zwingen. Das einzige jedoch, was Trump und Xi bisher erreicht haben, ist eine wirtschaftliche Eintrübung in ihren eigenen Ländern sowie einen kräftigen Abschwung der Weltkonjunktur. Dieser hat auch zahlreiche andere Staaten in Mitleidenschaft gezogen, vor allem exportabhängige Länder wie Deutschland. Entsprechend erleichtert reagierten am Freitagabend die Finanzmärkte auf die Teileinigung, die Trump in Gesprächen mit dem chinesischen Vizepremier Liu He erzielt hatte.

Die Gefahr einer Rezession auch in den USA selbst hatte zuletzt bei Beratern Trumps die Sorge ausgelöst, der Präsident könne ausgerechnet im Wahljahr 2020 in ein Umfragetief stürzen und seine ohnehin fragliche Wiederwahl weiter gefährden. Die immer noch recht gute Konjunkturlage in den Vereinigten Staaten ist eines der wenigen starken Argumente, die Trump im Wahlkampf hat.

Dass beide Seiten jetzt darauf erpicht waren, ihren Streit nicht weiter eskalieren zu lassen, ist darüber hinaus wohl auch der Tatsache geschuldet, dass Trump und Xi jeweils genügend andere Probleme haben. Dem US-Präsidenten droht ein Amtsenthebungsverfahren, ausserdem hat er mit seiner Syrien-Politik erstmals weite Teile der eigenen Partei, der Republikaner, gegen sich aufgebracht. Xi hat mit den Dauerdemonstrationen in Hongkong zu tun, die er einfach nicht in den Griff bekommt. Doch auch für den Handelsstreit gilt: Wiederaufnahme jederzeit möglich.

