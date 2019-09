Smarte Sicherheit

Anders als bei herkömmlichen Anwesenheitssimulatoren sind diese Effekte dem Lebensstil von Kevins realem Mitbewohner angepasst. «Das sieht täuschend echt aus – und hält Einbrecher, die in der Regel die Konfrontation scheuen, vom Einbruch ab», so Julian Stylianou. Und wie auch immer er programmiert wurde: Kevin ist stets smart. Sein System ist erweiterbar und vernetzt. Stylianou: «Es ist einfach programmierbar und wird sich bald über das Heimnetzwerk mit verschiedenen anderen Geräten verbinden lassen, etwa mit Bewegungssensoren.»

Im Sicherheitsbereich drängen immer mehr Hersteller mit smarten Lösungen wie Kevin auf den Markt. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Produktkategorien unterscheiden. Zum einen sind da die Lösungen, die eine Erhöhung der Sicherheit versprechen. In diese Kategorie fallen – neben Kevin – vernetzte Überwachungskameras oder Glasbruchsensoren. Diese Geräte kommunizieren nicht nur untereinander, sondern auch mit ihrem Besitzer. Registrieren sie einen Einbruch, senden sie umgehend eine Gefahrenmeldung an das Smartphone des Besitzers, damit dieser sofort die Polizei benachrichtigen kann. Verschiedene etablierte Hersteller bieten zudem Kamera- und Sensorsysteme an, etwa der Sicherheitsspezialist Abus oder Panasonic. Die Kosten für ein solches System belaufen sich auf rund 400 Franken.

Die Vernetzung bringt auch mehr Angriffsfläche

Das System von Panasonic zeigt jedoch auch gleich die Probleme des sicheren Smart Home auf. Gemäss einem Beitrag im Schweizer Fernsehen verliert die Anlage jede Funktion, sobald der Strom oder das WLAN ausfallen. Vernetzung bringt eben nicht nur mehr Komfort mit sich – sondern auch mehr Angriffsfläche.

Eine gewisse Skepsis ist durchaus berechtigt, wie ein weiteres Beispiel verdeutlicht. Das Vorhängeschloss Tapplock One lässt sich per Bluetooth steuern und verfügt über einen Fingerabdrucksensor. Das ist grundsätzlich praktisch. Aber innerhalb kürzester Zeit wurde das Schloss gehackt. Im Internet verbreiteten sich bald nach der Lancierung unzählige Videos von Hackern, die das Schloss mit Leichtigkeit öffnen konnten. Die Sicherheitslücke wurde inzwischen geschlossen, das mulmige Gefühl bleibt.

Das Tapplock One fällt als sogenanntes Smart Lock in die zweite Kategorie smarter Sicherheitslösungen: jene der vernetzten Gadgets, die primär dem Komfort dienen. Der Marktführer unter den Smart Locks stammt aus Österreich und heisst Nuki. Ein Nuki-Schloss wird auf der Innenseite der Tür über dem bestehenden Zylinder angebracht. «Der Sicherheitsgrad des bestehenden Türschlosses wird dadurch nicht verändert», sagt Clarissa Morales von Nuki. Das Schloss kann sodann je nach Wunsch zum Beispiel per Smartphone, per Zahlenschloss, per Bluetooth-Schlüsselanhänger oder per Sprachassistent geöffnet werden. Und das auch aus der Distanz, zum Beispiel dann, wenn ein Handwerker Zugang zum Haus benötigt.