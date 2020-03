Saison für den EHC Basel beendet

Das Wechselbad der Gefühle, in dem sich der EHC Basel die vergangenen Tage befand, ist um eine Episode reicher. Denn nicht nur in den beiden höchsten Ligen des Landes wurde am Donnerstag der Abbruch des Spielbetriebs entschieden, sondern auch in der darunter liegenden MySports League. Die Final-Serie zwischen dem EHC Basel und Martigny, die am Donnerstagabend im Wallis hätte starten sollen, wird abgesagt. Damit ist die Lage des EHC, die sich am Mittwoch mit der Zusage des Kantons, 900 Zuschauer zum Heimspiel zulassen zu können, zwischenzeitlich verbessert hatte, wieder eine grundlegend andere. Einen Meister wird es in der MySports League diese Saison nicht geben. Und einen Aufsteiger mit grosser Wahrscheinlichkeit auch nicht. Diese Causa ist zwar noch nicht ganz vom Tisch, realistisch betrachtet aber bloss theoretischer Natur.