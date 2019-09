Pferd fliegt in den USA in Kabine mit

Auf einem American-Airlines-Flug in den USA staunten am Freitag viele Passagiere nicht schlecht. Ein sogenanntes Miniaturpferd stieg in die Kabine. Das Pferd namens Flirty durfte mit an Bord, um seiner Besitzerin bei dem Flug zu assistieren. Abrea Hensley hat ein Pferd anstelle eines Hundes als Assistenztier ausgewählt, weil sie auf Hundehaare allergisch reagiert. Die US-Amerikanerin bat die anderen Fluggäste, Flirty nicht zu streicheln. Gegen Fotos oder Videos von ihr und ihrem Pferd habe sie aber nichts, so Abrea Hensley gegenüber US-Medien.