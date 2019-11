Neuer Job für SRF-Direktorin Nathalie Wappler

SRF-Direktorin Nathalie Wappler wird ab Januar 2020 neu auch stellvertretende SRG-Generaldirektorin. Sie übernimmt diese Funktion von Ladina Heimgartner, die das Unternehmen per Ende Jahr verlässt und zu Ringier wechselt.

SRG-Generaldirektor Gilles Marchand habe Wappler in Absprache mit dem SRG-Verwaltungsrat zu seiner Stellvertreterin ernannt, heisst es in einer Medienmitteilung der SRG vom Freitag. Wappler wird weiterhin im Amt der SRF-Direktorin bleiben. «Nathalie Wappler ist bei SRF bestens gestartet. Ich freue mich, sie neu auch als meine Stellvertreterin unterstützend zur Seite zu haben. Wir werden uns gut ergänzen – insbesondere in der Deutschschweiz», lässt sich Marchand zitieren.