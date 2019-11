Nach Unfall: Weiter Einschränkungen auf SBB-Strecke im Laufental

Ereignet hat sich der Unfall in der Nacht auf Sonntag. Um 23.45 Uhr wurde ein Mitarbeiter des Baustellenpersonals beim Bahnhof Zwingen von einem IC 51 erfasst. Der 29-jährige Angestellte einer Drittfirma wurde tödlich verletzt.

Zur Unfallursache machten die SBB am Dienstag keine neuen Angaben. Die Abklärungen durch die Baselbieter Staatsanwaltschaft und die Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (Sust) seien im Gang.

Weil die Arbeiten auf der Baustelle nach dem Unfall gestoppt wurden, konnten sie nicht wie geplant bis am Montag um 04.40 Uhr abgeschlossen werden. Da die Baumaschinen und Fachkräfte inzwischen anderweitig eingesetzt werden mussten, ist mit dem Abschluss der Arbeiten in Zwingen erst in rund anderthalb Wochen zu rechnen, wie die SBB weiter mitteilten.