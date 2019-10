Moscheen müssen besser kontrolliert werden

Ein irakischer Imam hat den Gläubigen in einer Freitagspredigt in Kriens LU geraten, ihre Ehefrauen bei Meinungsverschiedenheiten notfalls mit leichten Schlägen zu züchtigen. Ein kosovarischer Prediger in St. Gallen soll seine Frau misshandelt und generell Mühe mit der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau bekundet haben. Seine Aufenthaltsbewilligung wurde ihm deshalb entzogen, ein Entscheid, den kürzlich auch das Bundesgericht gestützt hat. Der Mann muss zurück in den Kosovo.