«Metzger und Köche sind vom Aussterben bedroht»

Der Weg in das grosse Sitzungs­zimmer von Bell geht vorbei am Eingang zur «Darmerei». In Basel schlachtet das Unternehmen ­Tiere und verarbeitet sie. Doch Bell-Chef Lorenz Wyss hat neben Fleischliebhabern längst auch Vegetarier als Kunden im Fokus.

Sie haben Metzger gelernt. Nun sind Sie Chef des grössten Schweizer Fleischverarbeiters. Wann haben Sie zuletzt ein Tier geschlachtet?

Das muss in den 90er-Jahren gewesen sein. Damals habe ich alles gemacht, was zum Beruf gehört: Schlachten, Zerlegen, Verkaufen. Eine Ausbildung nur im Fleischverkauf zu machen, war für mich keine Option. Wer diesen Weg wählte, galt seinerzeit als Weichei. Meine Mutter war von meiner Berufswahl allerdings nicht begeistert. Sie wollte, dass ich eine Banklehre mache.