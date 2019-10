«Meidet sie im Ehebett und schlagt sie!»

Die Wasserflecken an der Decke und der heruntergekommene Zustand des Gebäudes an der Motelstrasse 1 im luzernischen Kriens passen zu den Weltuntergangsszenarien, die im Innern gepredigt werden. In der Moschee im obersten Stockwerk warnt Abdulrahman O. seine Zuhörer in der Freitagspredigt, dass der Jüngste Tag unmittelbar bevorstehe. Schuld daran trügen nicht zuletzt die schlechten Regierungen dieser Welt, und die Muslime müssten ihr Leben im Diesseits dringend anpassen, damit sie im Jenseits nicht zu den Verlierern gehörten.