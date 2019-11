Seit 1972 ein Massenmord in der Schweiz mit einer Armeewaffe

Wie in der Mitteilung der PBL weiter steht, litt die Mehrzahl der Täter unter Persönlichkeitsstörungen und sie wiesen selbstmörderische Tendenzen auf. In psychotherapeutischer Behandlung waren die meisten Täter allerdings nicht. In einem Drittel der Fälle hingegen schon. In «wenigen Fällen» konnte auch eine Psychotherapie einen Massenmord nicht stoppen. Die Taten passierten nach der Entlassung aus der Psychiatrie.

Streit und Arbeitsplatzverlust befeuert Taten

Auffallend ist, dass die meisten der Täter im Vorfeld ihrer Tötungen in psychosozialen Konflikten standen. So etwa im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Oft seien sie durch eine persönliche Kränkung zu ihrer Tat motiviert worden, heisst es in der Mitteilung. Auslöser für die Konflikte seien etwa der Verlust des Arbeitsplatzes, Beziehungsprobleme oder Nachbarschaftsstreitigkeiten gewesen.

In der Schweiz stehen Massenmorde zu 43 Prozent mit Familientragödien in Zusammenhang. Dieser Anteil sei im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch. In Spanien etwa sind es nur 18 Prozent und in den USA gar nur 14. Kaum eine Rolle spielten bei den Schweizer Massenmorden Armeewaffen. In 20 Fällen verübten die Täter die Morde mit privaten Schusswaffen. In sechs Fällen erwürgten die Täter ihre Opfer. Rund ein Viertel der Täter stand zum Tatzeitpunkt unter Alkohol.

Ein Drittel der Täter wollte sich das Leben nehmen

Bei rund der Hälfte der 33 Massenmorde wollten sich die Täter nach dem Delikt das Leben nehmen. In den meisten Fällen waren die Täter verheiratet und zwischen 36 und 65 Jahren alt. 64 Prozent waren Schweizer ohne Vorstrafen. Zu den psychologischen Mustern zählt, dass ein Drittel der Täter als Kind oder Jugendlicher Verhaltensauffälligkeiten zeigten. Ebenso ein Drittel weist Missbrauchserfahrungen auf. Alle Täter bis auf eine Frau waren Männer.

Andreas Frei ist als Leiter Forensik offiziell in den Ruhestand getreten. Er präsentierte die Studie Behördenvertretern und Berufskollegen im Rahmen einer Tagung in Liestal. Frei bleibt als Leitender Arzt weiterhin in einem Teilzeitpensum beschäftigt.

