Manchmal musste er ob allem weinen

Da ihm die Erfüllung dieses Wunsches verwehrt blieb, musste er sich als Hauslehrer, meist glücklos, bei adligen Herrschaften verdingen – in Deutschland, einmal auch in der Schweiz. Die längste Reise stand da noch bevor: Im Herbst 1801 vermittelte ihm ein Freund eine Hofmeisterstelle in Bordeaux beim hamburgischen Konsul Daniel Christoph Meyer. Das Jahresgehalt von 500 Gulden war das höchste, das ihm bis dahin angeboten wurde.

Zu Fuss durch den Winter

Eindrücklich erzählt der Biograf Rüdiger Safranski von der äusserst beschwerlichen Reise vom schwäbischen Nürtingen über Lyon nach Bordeaux. Friedrich Hölderlin läuft am 10. Dezember 1801 zu Hause los und kommt am 28. Januar 1802 an. «Er nahm den verschneiten Weg über den Hochschwarzwald, an Freudenstadt vorbei. Beim Grenzübertritt in Strassburg gab es Schwierigkeiten. In Frankreich war es wieder einmal zu Unruhen gekommen.» Das nachrevolutionäre Land befand sich in Aufruhr, und überall lauerten Gefahren: Räuberbanden, die ihr Unwesen trieben, ­versprengte Kämpfer, aber auch Überschwemmungen und lebensfeindliche Kälte.

«Auf den gefürchteten überschneiten Höhen der Auvergne, in Sturm und Wildnis, in eiskalter Nacht und die geladene Pistole neben mir im rauhen Bette – da hab ich auch ein Gebet gebetet, das bis jetzt das beste war in meinem Leben und das ich nie vergessen werde.» Er fühle sich wie ein Neugeborener, der den Lebensgefahren entronnen sei, schreibt Hölderlin seiner Mutter, als er in Bordeaux angekommen ist. Safranski vermutet, dass der überempfindliche Dichter auf dem wochenlangen Fussmarsch Schreckliches erlebt hat, über das er wohl nur in Andeutungen zu sprechen vermochte.

Der Tübinger Schreinermeister Ernst Zimmer, ein Verehrer seiner Dichtungen, beschloss bei einem Besuch in der psychiatrischen Klinik, den Schriftsteller bei sich aufzunehmen.

Dass diese Erlebnisse alles andere als zur Stabilisierung seines labilen Zustandes beitrugen, versteht sich von selbst. Als Hölderlin schon nach zwei Monaten wieder nach Hause zurückkehrt, stellen einige Bekannte wie Karl Gok «deutlichste Spuren seiner Geisteszerrüttung» fest. 1805 gibt der in den Dichter verliebte Isaak von Sinclair zu Protokoll, «dass Hölderlin schon seit drei Jahren an Wahnsinn leidet». Und Friedrich Wilhelm Schelling war entsetzt, als er den ehemaligen Schulfreund traf: «Es war ein trauriges Wiedersehn, denn ich überzeugte mich bald, dass dieses zart besaitete Instrument auf immer zerstört sei.»

Angesichts des zerrütteten Gesundheitszustandes zieht Friedrich Hölderlin – wie dann 80 Jahre später sein Bewunderer Friedrich Nietzsche – nach Hause zu seiner Mutter. Von dort geht es weiter ins Autenriethsche Klinikum in Tübingen, wo er von September 1806 bis Anfang Mai 1807 bleibt.