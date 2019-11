Kollision zwischen Auto und E-Bike

Kurz nach acht Uhr am Donnerstagmorgen fuhren ein Personenwagen und ein E-Bike-Fahrer auf dem Thiersteinerrain in Richtung Gundeldingerrain. Aus bis jetzt unbekannten Gründen musste das Auto auf einmal anhalten. Trotz Vollbremsung konnte der dahinter fahrende E-Biker nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck des Fahrzeugs, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt.