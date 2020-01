Koller spricht über Okafors Wechsel

Nein, noch ist der Wechsel von Noah Okafor zu RB Salzburg nicht offiziell bestätigt. Aber es kann sich nur noch um wenige Stunden handeln, ehe die beiden Vereine den Transfer vermelden. Am Freitag nahm der 19-Jährige nicht am Abschlusstraining der Basler vor dem Duell gegen den FC St. Gallen teil, sondern weilte bereits in Österreich. Und sein Trainer, Marcel Koller, sprach an der Pressekonferenz bereits über den Abgang den Flügelstürmers.