Unflätiger Winterthurer Polizist wird suspendiert

Die Kantonspolizei Zürich hat Kenntnis vom Vorfall, wie sie auf Anfrage von «20 Minuten» sagt. Ein Passant habe am 8. September einen Vorfall zwischen zwei Autolenkern gemeldet. Daraufhin sei eine Patrouille nach Zürich-Seebach ausgerückt. «Dort trafen die Polizisten auf einen Mann», sagt Sprecher Stefan Oberlin. Dieser habe angegeben, dass ihn ein anderer Mann tätlich angegangen habe. Bisher habe er im Kanton Zürich aber noch keine Anzeige wegen des Vorfalls gemacht. Dennoch laufen Ermittlungen: «Aufgrund des Videos ermittelt die Polizei gegen den Mann mit dem roten Auto.

«Inakzeptable Verhaltensweise»

Nun reagiert die Stadtpolizei Winterthur. Der aggressive Mann ist ein Mitarbeiter, und als solcher ist er nun per «sofort suspendiert» worden, teilt sie mit und schreibt von einer «inakzeptablen Verhaltensweise».

In den sozialen Medien hat das Video für unzählige Kommentare gesorgt. Es hagelt Kritik für den Polizisten: «Ein absolutes No-go», ist einer der wenigen nicht beleidigenden Kommentare. Ein anderer Nutzer schreibt, dass es niemand geglaubt hätte, wenn der Vorfall nicht auf Video festgehalten worden wäre. Der Familienvater will sich nicht zum Vorfall äussern. Nur so viel: «Das Verhalten des Mannes hat mich schockiert.»

Verband kritisiert Polizisten

Er habe eine Anzeige gegen den Polizisten erstattet. «Ich wollte gar nicht, dass das Video veröffentlicht wird. Alle Leute können mein Gesicht und dasjenige meiner Tochter sehen.» Er werde nun auch eine Anzeige gegen die Person machen, die das Video veröffentlicht hatte.

Der Verband der Schweizerischen Polizei-Beamten kritisiert das Verhalten des Polizisten. «Es ist gar kein schönes Video, insbesondere bezüglich Wortwahl und mutmasslicher Tätlichkeit», sagt Generalsekretär Max Hofmann.

Auch wenn die Hintergründe der Geschichte noch nicht bekannt sind und die Unschuldsvermutung auch in diesem Fall zum Tragen kommt, kann gesagt werden: «So darf sich ein Polizist zu keinem Zeitpunkt verhalten. Das war ganz klar unprofessionell – gerade auch weil Polizisten ausgebildet sind, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben.»

Schlimm sei besonders, dass er sich als Polizist ausgewiesen habe. «Das Polizeischild um den Hals bedeutet das Gleiche, wie wenn er seine Uniform anzieht.» Das sei in der Freizeit nicht verboten. Ein Polizist dürfe sich auch in der Freizeit ausweisen und Vorfälle protokollieren, wenn es nötig sei, etwa bei einem Unfall. Das Video schade dem Image der Polizei. «Die Polizistinnen und Polizisten verhalten sich tagtäglich sehr professionell.»

«Das ist im Affekt passiert»

Der Polizist aus dem Video ist laut «20 Minuten» bei der Stadtpolizei Winterthur tätig. Auf Anfrage habe er gesagt, er sei während des Vorfalls nicht im Dienst gewesen. Das Video sei aus dem Kontext gerissen, weil es die Vorgeschichte nicht zeige. Zur Tatsache, dass er den Vater «A...» nannte, habe er sich sich nicht äussern wollen. Nur soviel habe er gesagt: «Das ist im Affekt passiert.»

Die Stadtpolizei Winterthur will sich am Dienstagnachmittag zum Vorfall äussern.