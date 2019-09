Holzhütte in Laufen brannte nieder

Eine Holzhütte an der Weststrasse in Laufen brannte in der Nacht auf Freitag vollends nieder. Die Polizei Basel-Landschaft wurde eigenen Angaben zufolge gegen 23.55 Uhr über das Feuer informiert.

Die Feuerwehr konnte den Brand infolge rasch löschen, die Hütte wurde dennoch g zerstört. Schon als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Holzgebilde in Vollbrand. Verletzte gab es keine.

Bild: Polizei Basel-Landschaft

Die Brandursache wird derzeit durch die Spezialisten der Polizei Basel-Landschaft untersucht. Zeugen, welche Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.