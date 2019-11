HD-Soldat Läppli ist wieder im Dienst

Wer die legendäre Figur des HD-Soldaten Läppli kennt und wer gehört hat, dass das Theater Fauteuil diese mit Gilles Tschudi in der Hauptrolle wiederbeleben will, hat sich bestimmt gefragt: Kann der das? Kann er, der so gerne und so oft den Fiesling gespielt hat, den Michael Frick in Lüthi und Blanc zum Beispiel oder den kalt berechnenden Marcel Ospel, kann der, ausgerechnet der, tatsächlich Läppli sein?