Gut zu Fuss

Die Füsse sind unsere am meisten belasteten Körperteile. Wir brauchen sie fast ständig, ob wir gehen, rennen oder einfach nur stehen. Sie sorgen für unsere Beweglichkeit, aber auch für unsere Standfestigkeit und unser Gleichgewicht. Um all diese Aufgaben wahrzunehmen, sind sie ein höchst komplexes Wunderwerk. So besteht der Fuss unter anderem aus 28 verschiedenen Knochen – immerhin rund ein Viertel aller Knochen, die ein Mensch besitzt: 33 Gelenke, 20 Muskeln und über 100 Bänder und Sehnen. Da gibt es also vieles, was kaputtgehen oder sonst Schmerzen verursachen kann.