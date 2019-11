Guardiola nimmt Xhaka in Schutz

Granit Xhaka bekommt nach seinem Ausraster am letzten Wochenende in der Partie gegen Crystal Palace Rückendeckung von Man-City-Coach Pep Guardiola. «Ich verstehe Xhaka, dass man in gewissen Momenten emotional sein kann. Manchmal verlierst du einfach die Kontrolle», sagte der Spanier bei der Pressekonferenz vor der Partie seines Teams gegen Southampton.