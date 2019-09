Gretas Porträt auf 27’000 Quadratmetern

Ohne Hilfe von vorgezeichneten Markierungen hat der Künstler Dario Gambarin mit Traktor und Pflug ein Porträt der 16-jährigen Klima-Aktivistin Greta Thunberg aufs Feld gebracht. Es befindet sich in der Provinz Verona in Italien, in einigen Wochen wird darauf wieder Weizen wachsen.