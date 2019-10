Genf ganz entspannt

Am schönsten ist es in Les Bains des Pâquis, wenn die Sonne untergeht und draussen oder in den geheizten Hütten Fondue serviert wird. Zubereitet wird es nach einem eigenen Rezept mit dem Schaumwein Crémant. Das Seebad, das seit den Neunzigerjahren von einem Verein geführt wird, ist eine Institution. Es eignet sich gut als Ausgangspunkt, um ein Genf zu entdecken, das wenig mit seinen grossen Banken, multinationalen Firmen oder Luxusimmobilien am Lac Léman zu tun hat.

Neue Boutiquehotels, Restaurants junge Szenegastronomen, Street-Food-Festivals oder Cafés haben in den letzten Jahren dafür gesorgt, dass man sich in der Grenzstadt auch dann wohlfühlt, wenn man sich nicht nur aus geschäftlichen Gründen hier aufhält.

Quereinsteiger und jüngere Gastronomen

Im Multikulti-Quartier Pâquis nördlich des Bahnhofs, wo sich auch die Seebadi befindet, hat sich einiges getan. In Gassen wie der Rue de Berne oder der Rue de Fribourg waren bis vor kurzem Prostitution und schummrige Clubs zu Hause. Jetzt vollzieht sich eine Transformation, wie sie vor gut zehn Jahren auch in der Zürcher Langstrasse zu beobachten war: Der Red Light District wird langsam, aber sicher verdrängt. In Pâquis wurde im vergangenen Frühjahr das Hotel D eröffnet; ein Boutiquehotel, das zur Elsässer Gruppe Diana Hotels Collection gehört und auch in Basel domiziliert ist.

Bisher waren Boutique- und Designhotels in der mittleren Preisklasse in Genf eher Mangelware. Mit 14 5-Stern-Häusern ist die Dichte an klassischen Luxushotels schweizweit am höchsten. Gut möglich, dass nicht nur das Hotel D, sondern auch das soeben eröffnete The Hamlet neue, kulturaffine Besucher anzieht. Es handelt sich um ein «Haus der Begegnung» mit Hotelzimmern, Bibliothek, Workspace, einer kleinen Epicerie und einem Vitra-Designshop. Vorgesehen ist auch die Eröffnung eines Citizen-M-Hotels im kommenden Jahr. Die designorientierte Kette aus den Niederlanden setzt auf grosszügige Gemeinschaftsräume und kleine, modern eingerichtete Zimmer.

Auch in der Gastronomie bewegt sich derzeit viel in Genf. Natürlich gibt es dank der Nähe zu Frankreich immer noch auffallend viele klassische Brasserien und Cafés. Doch in den letzten zehn Jahren haben Quereinsteiger und jüngere Gastronomen die Genfer Szene modernisiert. Ein Paradebeispiel ist The Hamburger Foundation. Die «Stiftung für Qualitätsburger» wurde 2012 von drei Schulfreunden ins Leben gerufen und machte ihre ersten Schritte in der Street-Food-Szene. Mittlerweile gibt es drei Restaurants, darunter eines in Pâquis und in Plainpalais.