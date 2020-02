Es droht das Saisonaus

Viel Kampf, viel Engagement – und ein bitteres Ende. In der Kurzform ereignete sich so der Abend der Basler Eishockeyaner, die gegen Dübendorf zur dritten Partie der Halbfinal-Serie antraten. Äusserst ausgeglichen war diese gewesen, wie so oft, wenn die beiden Teams in jüngster Zeit aufeinandertrafen. 1:1 lautete das Resultat nach 60 Minuten, die Verlängerung musste über Sieger und Verlierer entscheiden. Und, wie so oft, kippte die Partie noch zugunsten der Dübendorfer. Das entscheidende Tor durch Gianluca Zanzi fiel erst in der 20. Minute der Verlängerung, im Powerplay; Basels Marco Vogt war auf die Strafbank geschickt worden.