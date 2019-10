SBB nerven Baselbieter Pendler erneut

Was für ein Wochenstart: Wer am Montag im Baselbiet mit dem Schnellzug in Richtung Basel zur Arbeit fahren wollte, wurde herb enttäuscht. Der Interregio 27, der um 7.22 Uhr in Gelterkinden hätte abfahren sollen, fiel ersatzlos aus. «Grund ist eine technische Störung am Zug», lautete die Durchsage.