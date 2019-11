Erdogan: Agent und Terrorist

Gestern Abend war Deniz Yücel zu Gast, der inzwischen bekannteste deutsche Journalist mit türkischen Wurzeln und beiden Pässen, um über jene Zeit zu sprechen, in der er zur Zielscheibe der türkischen Machtelite wurde. Im Februar 2017 wurde er in Istanbul verhaftet. Aufgrund kruder Anschuldigungen. Yücel, dem Korrespondenten der deutschen Tageszeitung «Die Welt», wurde vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan persönlich vorgeworfen, er sei ein «Agent und Terrorist». Deniz Yücel werde niemals freikommen, solange er im Amt sei. Nach einem Jahr in Haft, einer riesigen Solidaritätswellewelle, die nicht nur durch Deutschland rollte (Free Deniz), und sogar einer Intervention von alt Bundeskanzler Gerhard Schröder kam Deniz Yücel frei.

«Dann will ich was für den»

Erdogans Drohung, nicht freizukommen, habe er als Verhandlungsangebot gedeutet. Deshalb keine Angst verspürt. «Wenn der für die Deutschen so wichtig ist, dann will ich was für den haben», dürfte sich Erdogan gesagt haben, deutete Yücel, «dieses Regime ist eine Mischung aus Gangstern und Teppichhändlern.» Der fiebrige Deniz Yücel wurde in Basel wie ein Popstar empfangen, nahm einiges mit Humor und musste sich angeschlagen gelegentlich den Schweiss von der Stirn wischen. Seit sechs Wochen befindet er sich auf Lesetour, um sein Buch «Agentterrorist» vorzustellen. In Basel moderierte Christoph Keller.

Nachdem Yücel zur Fahndung ausgeschrieben worden war, hatte er Unterschlupf in der Villa von Generalkonsul Georg Birgelen gefunden. Dort wartete er darauf, dass die Bundesregierung in seinem Fall etwas bewirken könnte. «Nachdem wir keine diplomatischen Erfolge erzielen konnten, habe ich irgendwann zum Generalkonsul gesagt, ich mach hier nicht den Assange», sagte Deniz Yücel. Er hätte damals das Beispiel von Julian Assange vor Augen gehabt, der zu diesem Zeitpunkt bereits vier Jahre in der Ecuadors Botschaft in London festsass.

Die Angst, zu verfaulen Yücel stellte sich der Polizei. «Ich war nicht darauf aus, mich zum Posterboy der Pressefreiheit machen zu lassen», erklärte er. Er habe sich aber nicht verkriechen wollen. Es sei sogar darum gegangen, im Gefängnis zumindest Handlungsfreiheit zurückzugewinnen, nicht mehr die gesamte Autonomie an die verhandelnde Bundesregierung abzugeben.

Hinter seiner Festnahme habe letztlich türkisches Kalkül gesteckt. «Nachdem man die türkischen Medien fast mundtot gemacht hat, war das eine prima Gelegenheit, jetzt auch die ausländischen Korrespondenten einzuschüchtern.»

Die Vorpremiere zum Tourneestart hielt Deniz Yücel in der Berliner Jugendvollzugsanstalt Moabit ab. Mit ihren Insassen verbinde ihn etwas, dass alle Menschen verbindet, die im Gefängnis sassen. «Du bist in dieser Zelle. Da ist eine Tür. Du kannst nicht raus und weisst, da draussen geht das Leben weiter. Diese Angst da drin vergessen zu werden, da zu verfaulen, das ist etwas, das jeder, der in Haft geraten ist, teilt.»