Bei Corona-Verdacht in Zürich muss er innert Minuten entscheiden

Sein Telefon läuft heiss in diesen Tagen. Der Infektiologe Hugo Sax (64) ist ein gefragter Mann. Hausärzte rufen ihn an, Kollegen aus anderen Spitälern, das Bundesamt für Gesundheit (BAG) oder einfach Leute, die Anzeichen einer Infektion haben und den Fachmann fragen wollen, was zu tun sei. Selbst für den Kantonsarzt ist der Leiter der Spitalhygiene im Zürcher Universitätsspital eine wichtige Ansprechperson, um Fälle zu diskutieren. «Wir – das Team der Infektiologie und Spitalhygiene –, wir sind die Experten, die helfen», sagt Sax.