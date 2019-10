Ende aller Hoffnung

Mehrmals in der Geschichte haben diese Staaten Deals geschlossen, die zulasten der Kurden gingen. Immer wieder sind die Kurden auch instrumentalisiert worden in Rankünen, und sie haben mitgemacht in der Hoffnung auf den eigenen Staat. In Syrien stehen sie nun wieder allein da.

Die Europäer tun jetzt empört, konkret geholfen haben aber auch sie nicht.

So ähnlich ging es schon den irakischen Kurden. Auch sie hatten mit der Armee, dem einstigen Feind, gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft. «Wir sind alle Iraker», hiess es auf den Schlachtfeldern um Mosul noch allerseits. Kaum aber waren die letzten Hochburgen des Kalifats gefallen, wendeten sich dieselben Anti­terroreinheiten gegen die Kurden.

In vielerlei Weise bieten sich die Kurden dem Westen als Partner an. Im Irak haben sie ihre Autonomie unter dem Schutz der USA genutzt, um ein Gemeinwesen aufzubauen, das sich positiv abhebt in der Region. Es hätte langen Atem gebraucht und politischen Einsatz, um in Syrien eine ähnliche Regelung durchzusetzen. Der Westen wäre es den Kurden schuldig gewesen.

Doch Trump hat daran kein Interesse, aus welchen Motiven auch immer. Die Europäer tun jetzt sehr empört, konkret geholfen haben aber auch sie nicht. Was den Kurden bleibt, ist einmal mehr ein Arrangement zu ihren Lasten: Sie haben Russland um Vermittlung gebeten. Das heisst nichts anderes, als das Regime von Präsident Bashar al-Assad in ihre Gebiete zu holen. Mit Assads Truppen an der Grenze könnte der türkische Präsident wohl leben – anders als mit den Kurden. Der Preis für sie wird einmal mehr sein: das Ende der Autonomie und des Traums vom eigenen Staat.