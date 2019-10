Christian Dubé ist einer für alle

Huras sagt, die meisten Offensivkünstler seien ein bisschen egoistisch. «Aber was Dubé wirklich antrieb, war nicht Egoismus, sondern sein ehrlicher Glaube daran, dass die Erfolgsaussichten für das Team am besten waren, wenn er auf dem Eis stand.» Huras’ Aufgabe sei es gewesen, den Stürmer davon zu überzeugen, «dass wir ein besseres Team sind, wenn wir ein bisschen mehr auf seine Mitspieler zählen».

«Dubé ist ein Winnertyp»Philippe Furrer

Verteidiger Philippe Furrer, 34, war einer dieser Mitspieler in Bern. Nun erlebt er Dubé als Sportchef und als Trainer in Fribourg. Furrer sagt: «Er hat Energie, ist ein Winnertyp. Und Dubé war schon immer einer, der die Dinge selbst in die Hand nehmen wollte.»

Einer, der die Dinge selbst in die Hand nehmen will: Vielleicht ist das die beste Erklärung dafür, weshalb Dubé direkt vom Spieler zum Sportchef aufgestiegen ist. Weshalb er nach der Entlassung von Mark French den Job des Headcoach übernommen hat. Weshalb er den wesentlich erfahreneren Sean Simpson nicht als Cheftrainer, sondern als Berater engagiert hat. Dubé sagt: «Ich will mein Schicksal in meinen Händen halten. Einige denken, ich sei verrückt. Aber ich zeige Eier, übernehme die Verantwortung.»

Wer sich derart exponiert, wird auf dem Feld der Kritiker zum Vogelfreien. Und dieses Feld ist weitläufig in Fribourg, wo die Leistungen von Gottéron die Launen einer ganzen Region takten. Rang 12 sorgt für viel Unzufriedenheit. Selbst Clubpräsident Hubert Waeber fühlte sich genötigt, den negativen Tenor mit seiner Stimme zu verstärken. Er sagte, Dubé habe die Konsequenzen zu tragen, sollten die Ziele verpasst werden. Der Kanadier zuckt mit den Schultern. «Jeder Coach muss mit einer Entlassung rechnen. Dasselbe gilt für den Sportchef. Dieses Team ist gut genug fürs Playoff. Aber ich bin nicht blöd und wusste, ich würde in der Doppelrolle Hilfe benötigen. Deshalb ist Simpson gekommen.»

Keine Lösung auf Dauer – aber er muss tun, was zu tun ist

Bei den ersten gemeinsamen Auftritten an der Bande – Pavel Rosa komplettiert das Trio – übernahm Simpson sogleich viel Verantwortung. Was bei Beobachtern zur Frage führte, wer denn wirklich der Chef sei. Dubé schüttelt den Kopf. Er verweist auf Clubs wie Bern, die ebenfalls drei Trainer unter Vertrag hätten, wobei der dritte für die Videoaufzeichnung auf der Tribüne sitze. «Wir haben stattdessen die dritte Person an der Bande, weil ich eben dort die Unterstützung brauche.» Dass Simpson im Verlauf der Saison zum Chef aufsteige, sei nicht geplant. Und Dubé will danach «wieder ausschliesslich Sportdirektor sein. Aber nun muss ich tun, was zu tun ist.»

Simpsons Erfahrung, Dubés Spielverständnis: Das könne funktionieren, meint Larry Huras. Und die Rollenverteilung? «Dubé glaubt, er wisse, was das Beste für das Team sei, welches er zusammengestellt hat – und dass die jetzige Konstellation ihm und seinem Team die beste Chance zum Gewinnen gibt. Das ergibt absolut Sinn … in Dubés Welt.»

Christian Dubé sagt: «Es ist die beste Lösung.»