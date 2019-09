Ein Haus für eine halbe Milliarde

Eigentlich müsste man jetzt zuschlagen und sich ein paar schöne Immobilien unter den Nagel reissen. Noch nie waren die Hypothekarzinsen so tief. Was heisst tief, unterirdisch! Die Bündner Kantonalbank gibt neu die Negativzinsen der Nationalbank sogar an ihre Kunden weiter. Bei 0,2 Prozent macht das für einen Kredit von einer Million schon ein flottes Taschengeld von ein paar Tausend Franken.