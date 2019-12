«Ein Blankoscheck von bis zu 24 Milliarden Franken»

Differenz zum Ständerat

Der Ständerat beschloss trotzdem eine Kompensation von 100 Prozent. Die Mehrheit ist überzeugt, dass die Wirtschaft nur so geschlossen hinter der Beschaffung stehen wird. Die kleine Kammer hat auch eine Liste der möglichen Branchen in den Planungsbeschluss geschrieben und die genauen Anteile festgelegt, die auf die Landesteile entfallen müssen.

Mit dem letzten Teil ist die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats (SiK) einverstanden. Die Branchen-Liste will sie jedoch streichen, da nur 60 Prozent des Vertragsvolumens kompensiert werden sollen: 20 Prozent sollen auf Aufträge in direktem Zusammenhang mit den Kampfjets, 40 Prozent auf Geschäfte in der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie entfallen. Andere Industriezweige würden gar nicht erst zum Zug kommen.

Damit will die Kommission die Angriffsfläche in der Volksabstimmung minimieren. Eine vollständige Kompensation würde die Beschaffung unnötig verteuern und sicherheitspolitisch nicht relevanten oder sogar dubiosen Geschäften Tür und Tor öffnen, begründete sie ihren Antrag.

Einigung in der Mitte

Anträge für einen höheren Anteil an Offset-Geschäften liegen nicht vor. FDP-Sprecher Dobler stellte allerdings bereits in Aussicht, dass seine Fraktion einem Kompromiss mit dem Ständerat zustimmen würde. Links-Grün auf der anderen Seite möchte einen kleineren Anteil an Kompensationsgeschäften. Die Anträge reichen von 50 Prozent bis zum völligen Verzicht.