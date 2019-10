Eichhörnchen Theo siedelt bei Familie im Gellert an

Die BaZ erhielt am Donnerstag Bilder von einem Eichhörnchen, dass sich bei einer Familie im Gellert einquartiert hat. «Das Tier kam zweimal vorbei, beim dritten Besuch baute es ein Nest», sagt der Hausbesitzer Christian Rüefli.

Das Eichhörnchen sei bis morgens um 6.30 Uhr im Nest. Danach verbringe es den Tag irgendwo in der Natur. Abends käme es aber immer wieder zurück, sagt die Familie. Herr und Frau Rüefli denken, dass das Wildtier schon häufiger in Kontakt mit Menschen trat. «Das Fenster lassen wir zwar immer zu, jedoch kommen wir sehr nahe an das Tier heran.» Das Wildtier störe dies nicht.