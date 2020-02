EHC Basel steht im Final

An Spannung kaum zu überbieten war diese Belle in der Halbfinal-Serie zwischen Dübendorf und dem EHC Basel. Mit dem besseren Ende für die Basler: Erst in der 57. Minute gelang Niklas Maurenbrecher das erste Tor der Partie, kurz darauf machte Jan Zwissler mit dem 2:0 alles klar. Dübendorf war zu keiner Reaktion mehr fähig, der Sieg den Baslern nicht mehr zu nehmen.