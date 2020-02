EHC Basel in Rücklage

Gross war die Freude bei den Basler Eishockeyanern über den erstmaligen Einzug in einen Playoff-Halbfinal seit der Saison 2004/05 gewesen. Der Druck sei weg, so hatte Sportchef Olivier Schäublin im Vorfeld der Partie gesagt. Ein Umstand, der dem Team dabei förderlich sein sollte, dem Playoff-Gegner Dübendorf gefährlich zu werden, gegen den alle vier bisherigen Saisonduelle verloren gingen. Auch im fünften Aufeinandertreffen gab es für die Basler kein neues Szenario. Der EHC verlor auswärts knapp aber verdient 1:2. Die Gastgeber waren vor allem in den ersten beiden Dritteln die bessere Mannschaft gewesen und hatten über die gesamten 60 Minuten mehr vom Spiel gehabt. Roman Hrabec gelang per Penalty das einzige Tor für das Team von Robert Othmann. Zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es den Gästen aber nicht mehr.