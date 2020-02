EHC Basel erzwingt die Belle

Am Ende wurde es nochmals hektisch in der St.-Jakob-Arena. Dübendorf war der Treffer zum 1:3 aus Sicht der Zürcher gelungen und plötzlich lag die Möglichkeit in der Luft, dass der EHC Basel den sicher geglaubten Vorsprung doch noch preisgeben könnte. Die Basler erlaubten sich in der Schlussphase noch zwei Strafen, agierten gar kurz in doppelter Unterzahl. Sie verteidigten aber auch gut - so gut, dass keine weiteren Tore mehr fielen. Und der EHC weiter vom Einzug in den Playoff-Final träumen kann.