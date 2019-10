DSV baut bei Panalpina in Basel bis zu 165 Stellen ab

Was sich über das Wochenende in der Presse angedeutet hatte, hat sich zu Wochenbeginn bestätigt. DSV streicht bei Panalpina bis zu 165 Stellen, wie die Gruppe am Montag schreibt. Das nach schweizerischem Recht vorgeschriebene Konsultationsverfahren sei eingeleitet worden und ein Sozialplan werde erarbeitet.