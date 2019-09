Die Weltelite des Orientierungslaufs kommt nach Laufen

Doch nicht nur die sportlichen Wettkämpfe versprechen fliegende Emotionen. Von Freitag- bis Sonntagabend erwartet Sie im Herzen des Stedtli ein attraktives Rahmenprogramm mit kulinarischen Entdeckungsreisen und unterschiedlichen Aktivitäten für die ganze Familie. Abgerundet wird das Festprogramm durch musikalische Perlen aus der Region.

Mit dem EGK-OL-Weltcup in Laufen neigt sich das Jubiläumsjahr der EGK-Gesundheitskasse langsam seinem Ende zu. Als Highlight wird während dem OL-Wochenende deshalb der Spatenstich für den neuen Hauptsitz des traditionsreichen Krankenversicherungsunternehmens in Laufen stattfinden. Am Samstag, 28. September 2019 wird im Beisein von Regierungsrat Thomas Weber, BL, und Stadtpräsident Alexander Imhof, Laufen, eine Zeitkapsel in der Baugrube versenkt, die zukünftige Generationen an die Bedeutung des Schweizer Sozialversicherungswesens und die wichtige Rolle der EGK darin erinnern soll.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.ol-weekendlaufental.ch.