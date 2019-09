Fabian Frei: 4 Der Ball, den ihm Stocker in der 12. Minute auflegt, ist nicht leicht zu nehmen – und folgerichtig fliegt der Schuss am Tor vorbei. Es ist die grösste FCB-Chance auf einen zweiten Treffer. Und es ist Freis einzige Offensiv-Aktion, die in Erinnerung bleibt.

Arthur Cabral: 4

Ersetzt in der 63. Minute den angeschlagenen Ademi und führt sich gleich mit einer Verwarnung ein, nachdem er Sörensen foult. Hat sonst nichts Erwähnenswertes zu einer Offensive beizutragen, die in der zweiten Hälfte kaum mehr vorkommt.

Eray Cömert : 4,5

Ist Teil einer Innenverteidigung, die gegen die starken YB-Sturmspitzen kaum klare Torchancen zulässt. Erhält aber mit dem Ball gewisse Abzüge, weil er mehrmals zu lange mit dem Pass zuwartet und so auch Ballverluste verantworten muss.

Valentin Stocker: 4

Der Ball, den er Frei in der 12. Minute auflegt, ist nicht leicht zu nehmen – und folgerichtig fliegt der Schuss am Tor vorbei. Es ist die grösste FCB-Chance auf einen zweiten Treffer. Und es ist Stockers einzige Offensiv-Aktion, die in Erinnerung bleibt.

Samuele Campo: -

Kommt in der 82. Minute für Zuffi und hat mit einem Freistoss die einzige nennenswerte Basler Chance der zweiten Hälfte. Zirkelt den Ball aber zu zentral aufs Tor. Fällt ausserdem durch ein Zweikampfverhalten auf, das verbesserungswürdig ist.

Olmar Alderete: 5

Ist Teil einer Innenverteidigung, die gegen die starken YB-Sturmspitzen kaum klare Torchancen zulässt. Erhält mit dem Ball keine Abzüge, weil er diesen stets schnell loswird, ohne dass dabei erwünschtes oder unerwünschtes Spektakel entsteht.

Luca Zuffi: 4

Es gibt nicht viel, das man ihm vorwerfen kann. Steigt sogar so robust in die Zweikämpfe, dass ihn der Gegner vor Wut einmal am Trikot packt. Aber er müsste der Offensive mehr Impulse geben. Hat einen geblockten Abschluss – mehr nicht.

Noah Okafor: -

Ersetzt in der 89. Minute Bua und kommt damit so spät ins Spiel, dass seine Einwechslung wohl nicht mehr ist als eine Massnahme, um Zeit verstreichen zu lassen. Erhält keine Gelegenheit mehr, um mit seinem Speed noch etwas zu bewirken.

Raoul Petretta: 4-

Über die gesamten 90 Minuten lässt sich sagen, dass er eine solide Partie zeigt, in der er defensiv auf dem Posten und offensiv ab und an aktiv ist. Aber beim Gegentor erhält er Abzüge, weil er gegen Vorbereiter Janko ins Leere springt und dann fehlt.

Kevin Bua: 5- Ist wie schon gegen Krasnodar der auffälligste Basler, der mit seiner Flanke auf Widmer die frühe Führung vorbereitet. Hat auch sonst gute Szenen. Leidet aber auch darunter, dass seine Mitspieler offensiv weniger mitziehen als am Donnerstag.

Benotung: 6,0 = Sehr gut 5,0 = Gut 4,0 = Genügend 3,0 = Ungenügend 2,0 = Schlecht 1,0 = Sehr schlecht