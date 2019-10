Die neue EZB-Chefin trittein schweres Erbe an

In der kommenden Woche tritt die bisherige IWF-Chefin Christine Lagarde ihr neues Amt als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Sie übernimmt damit als Nachfolgerin von Mario Draghi den wirtschaftlich wichtigsten Posten in Europa und ist dann die mächtigste Frau Europas. Die 63-jährige ehemalige französische Finanzministerin ist die erste Frau an der Spitze der EZB. Sie gilt als diplomatisch, wortgewandt und hervorragend vernetzt. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ist sie regelmässig Gast.