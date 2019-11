«Die Kunstwelt funktioniert wie ein Herrenclub»

Welches Kommando führt die Guerilla Girls in die Schweiz?

Unsere Verbindung zur Schweiz geht über die Schweizer Künstlerin Miriam Cahn. Sie hat es angeregt, dass Schweizer Museen unsere Werke ankaufen – die Basler und Berner Museen haben es getan. Umso grösser unsere Freude, nun auch der Einladung des Festivals Les Créatives zu einem Auftritt in Basel und Genf zu folgen.

Es ist also nicht die Recherche des Portals «Swiss Info», die Sie zu einer Guerilla-Aktion in der Schweiz veranlasst hat? Diese hat aufgedeckt, dass 2008 bis 2018 nur 15 Prozent aller Einzelausstellungen in den grossen Schweizer Museen Künstlerinnen gewidmet waren.

Tatsächlich? Nein, wir kennen die Studie nicht! Uns ist übrigens nicht nur die Ausgewogenheit der Geschlechter in den Museen wichtig, sondern auch eine umfassende Diversität. Bestimmt haben Schweizer Museen noch weitere blinde Flecken.

Gibt es nicht ein Poster von den Guerilla Girls, das sagt: «It’s even worse in Europe», «In Europa ist es noch schlimmer»?

Ja, stimmt, aber es ist ein altes Werk von 1986. Dieser Spruch zielte damals auf etwas ganz Spezifisches, das uns in Europa aufgefallen war: der romantische Mythos des Künstlergenies. Dieses Genie war immer männlich. Wir haben 2016 wieder eine Umfrage unter den europäischen Museen gemacht, um die Situation zu überprüfen.

Plakataktion gegen die Ausstellungspolitik des Metropolitan Museum of Art in New York, 2012. Foto: Guerilla Girls

Sie betreiben Ihre statistische Erforschung der herrschenden Verhältnisse seit über dreissig Jahren – stellen Sie eine Verbesserung oder Verschlechterung fest? Das kann man nicht eindeutig beantworten. Die Diversität wurde in manchen europäischen Museen grösser, in anderen gab es Rückschritte. In Spanien gibt es jetzt etwa ein Gesetz, das besagt, dass staatliche Kulturausgaben gleichmässig auf die Geschlechter verteilt werden müssen. Und die Tate Modern in London hat jetzt eine Direktorin – endlich. Moderne Kunstmuseen sind aber auch oft vom Markt abhängig und müssen, vor allem in den USA, nach der Pfeife der Sammler tanzen. Diese schützen gern ihre Investition in Werke weisser männlicher Künstler, indem sie Kunst von anderen verdrängen.