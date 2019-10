Die Kluft klafft in der Innenverteidigung

Djordje Nikolic: 4,5

Drei Gegentore sind gewiss nicht das, was einem Goalie eine gute Note bringt. Doch bei keinem der drei Treffer ist ihm ein Vorwurf zu machen. Und am Ende sorgt er mit guten Paraden dafür, dass der FCB bis zum Schluss im Spiel bleibt.

Silvan Widmer: 4

Bereitet in der 9. Minute die erste gute FCB-Chance vor, die Ademi vergibt. Hat danach keine vergleichbar gute offensive Szene mehr, verrichtet im Spiel gegen den Ball seine Arbeit aber so zufriedenstellend, wie man das von ihm gewohnt ist.

Eray Cömert: 5

Er ist in dieser Partie klar der bessere der zwei Innenverteidiger und zeigt keine nennenswerten Fehler, dafür aber einige Rettungsaktionen. Weil er darüber hinaus das zwischenzeitliche 2:2 erzielt, verdient er sich trotz Niederlage eine gute Note.

Emil Bergström: 3

Seine erste Hälfte ist in etwa das, was man als haarsträubend bezeichnet, zumal er bei beiden Gegentreffern vom Torschützen überlaufen wird und daneben auch Fehlpässe einstreut. Danach leicht verbessert – und mit dem Assist zum 2:2.

Raoul Petretta: 3

Kommt durchschnittlich in ein Spiel, das sich für ihn unterdurchschnittlich entwickelt: Hat in der Defensive immer wieder Mühe mit Tosin und ist mit seinem Ballverlust für das 2:3 massgeblich verantwortlich. Weicht in der 75. Zuffi.

Taulant Xhaka: 4

Er hat Momente der guten Technik und des Kampfgeists. Kassiert mal Gelb für seine Emotionen und reklamiert beim einen oder anderen Pfiff gegen ihn. Unter dem Strich ist er solid – auch, als er nach Petrettas Wechsel Linksverteidiger spielt.

Fabian Frei: 4

Von ihm kommen in dieser Partie die meisten rotblauen Impulse, wenn es um die Offensive geht. Bei einem Punktgewinn würde er denn auch besser abschneiden. So allerdings ist zu sagen: Das war okay. Aber es war eben nicht mehr.

Valentin Stocker: 3

Mangelnder Einsatz ist ihm nicht vorzuwerfen. Aber stringent ist am Ende so gut wie nichts, was er an diesem Nachmittag versucht. Und ja: Pululu fiel auf der Gegenseite unter dem Strich mehr auf als der Captain, dem dies gewiss nicht gefallen wird.

Samuele Campo: 3,5

Auf der Habenseite steht der Elfmeter, den er zur frühen Basler Führung nutzt. Aufgehoben wird diese gute Tat durch den Fehlpass, mit dem er danach das 1:1 einleitet. Davon abgesehen gelingt ihm nichts Sinnvolles. In der 69. geht er raus.

Afimico Pululu: 3,5

Wird von Koller für die ungewohnte Position am rechten Flügel nominiert und vermag diese Unerfahrenheit in der Folge nicht zu kaschieren. Hat zwar ein-, zweimal Szenen mit Zug und auch einen Abschluss (42. ), muss aber in der 69. vom Platz.

Kemal Ademi: 3,5

Vergibt die erste gute Basler Chance in der 9., als er einen Ball volley über das Tor drischt. Hat in der Folge keine einzige vergleichbar gute Chance mehr. Würde bei einem Punktgewinn für seinen Einsatz besser bewertet – bei einer Niederlage ists zu wenig.