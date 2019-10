Die Grünen müssen zu ihrer Verantwortung stehen – im Bundesrat

Doppelt so viele Stimmen, doppelt so viele Sitze im Parlament: Es spricht alles dafür, die Grünen und Grünliberalen gehören in die Regierung, und zwar jetzt, nicht irgendwann in der ­Zukunft. Das Gerede von einer Wartefrist oder einer Bestätigung des Wahlerfolgs ist nur eine Ausrede der bisherigen Machthaber.