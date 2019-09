Der Traum von der eigenen Sauna

Welche Art Sauna?

Saunen kann man auf verschiedene Arten. Will man sich eine Heimsauna anschaffen, sollte man sich zuerst einimal darüber klar werden, welchen Typ von Sauna man haben möchte.

– Finnische Sauna: trockene Hitze, etwa 90 Grad, auf die ein Kaltbad folgt.

– Infrarotkabine: Infrarotstrahlung erhitzt nicht die Luft, sondern direkt die Haut.

– Dampfbad: nur etwa halb so heiss wie die finnische Sauna, dafür höchste Luftfeuchtigkeit.

Es gibt auch Modelle, bei denen sich die verschiedene Saunen kombinieren lassen.

Wohin mit der Sauna?

Wo man seine Heimsauna platziert, hängt in erster Linie von deren Grösse und vom Platzangebot in der Wohnung ab. Es gibt aber sehr kompakte Modelle, die man fast überall aufstellen kann. Ideal wäre dafür natürlich ein grosses Badezimmer, da man hier die Dusche oder die Badewanne für das anschliessende Kaltbad am nächsten hat. Ein guter Ort dafür kann auch das Schlafzimmer sein.

Und keine Angst: Das muss nicht furchtbar aussehen. Es gibt heute modern gestaltete Saunen auch von renommierten Designern. Besonders schön ist zum Beispiel das Modell von Matteo Thun und Antonio Rodriguez (von Klafs, siehe Foto). Wer einen Garten mit Swimmingpool oder Anstoss an ein Gewässer hat, kann natürlich auch dahin sein Saunahäuschen stellen. Aber Achtung: Dafür ist in der Regel eine Baubewilligung nötig.

Was kostet eine Heimsauna?

Einfachste Saunaboxen, die man selber zusammenbauen kann, findet man in Baumärkten ab rund 1300 Franken, aber für die meisten einfachen Modelle muss man 2000 bis 5000 Franken ausgeben. Wer höhere Ansprüche an die Qualität und die Technik stellt, muss mit Kosten ab rund 10'000 Franken rechnen. Eine hochwertige und dazu auch noch schicke Sauna kostet jedoch schnell mal 20'000 Franken oder mehr.

