Der «Krieger von Wuhan» ist verstummt

In seinem letzten Video kritisiert er zudem ausführlich das Vorgehen der Regierung. Er wirft ihr vor, zu langsam reagiert zu haben. Drei Tage später sitzt der Blogger wieder hinter Gittern. In chinesischen sozialen Medien kursieren Gerüchte, dass Feuerwehrleute und Polizisten die Tür aufgebrochen, Fang Bin abgeführt und Kisten in seiner Wohnung durchsucht haben sollen.

Es war bereits die zweite Verhaftung innert weniger Tage. Das erste Mal ist in China oft als Warnung zu verstehen. Das zweite Mal ist es eine ernstere Angelegenheit. Sein Kampf gegen Fehlinformation wurde durch die Kritik am System und an der Unterdrückung immer mehr der Kampf gegen die Kommunistische Partei. Und so etwas lässt sich die Regierung nicht gefallen.

Fang Bin ist mittlerweile in ganz China bekannt. Berühmt geworden ist der einfache Bürger von Wuhan, weil er heimlich Videos der Spitäler in Wuhan machte, die von Coronavirus-Patienten überrannt wurden. Die Chinesen nennen ihn darum den «Krieger von Wuhan». Er kämpft für alle, die den öffentlichen Informationen der Behörden nicht trauen. Doch der Krieger ist wohl für länger verstummt.

Die Geschichte des chinesischen Bloggers Fang Bin im Video: