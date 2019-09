Der grosse Traum der «Alten Dame»

Brütsch sagt rückblickend: «Uns ist ein grosser Schritt gelungen, jetzt geht es darum, in kleinen Schritten Stufe um Stufe weiterzusteigen.» Auch in den beiden EM-Qualifikationspartien dieser Woche: am Mittwoch auswärts gegen Serbien und am Sonntag in ­Gümligen gegen Russland. «Ein Spiel zu gewinnen, dürfte sehr, sehr schwierig werden», macht sie sich keine Illusionen, «daran glauben müssen wir trotzdem.» Und es gehe auch darum, die Fortschritte zu bestätigen, «die uns in diesem Jahr bereits gelungen sind». Eine besondere ­Herausforderung sind diese Duelle für das Team dennoch: ­Viele Schweizerinnen haben überhaupt noch nie gegen ­Widersacher aus dieser internationalen Stärkeklasse agieren müssen. «Wir gegen den Olympiasieger, solche Affichen sind neu für das junge Team», gibt Brütsch zu verstehen.

Typisch für die ehrgeizige ­Torhüterin ist, dass sie auch die Möglichkeit, als Gruppendritter an die EM zu kommen, auf ihrer Rechnung hat. Bedingung: Die Schweiz muss den dritten Gruppengegner Slowakei hinter sich ­lassen – «ein Gegner, mit dem wir auf Augenhöhe sind», wie Brütsch sagt. Das wird das aufstrebende Team mit der Winnerfrau als Rückhalt im nächsten März beweisen müssen.