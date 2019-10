Er ist Viktor Orbans Gegenspieler

Das Milieu all jener, die im mittelöstlichen Europa, in den Gefilden der Kaczynskis, Babis und Orbans also, unbeirrt mit solch bunten Ideen wie Rechtsstaat, Transparenz, Pressefreiheit und einer humanen, gesamteuropäischen Flüchtlingspolitik sympathisieren, hat eine neue Lichtgestalt. Gergely Karacsony (44) ist Anfang dieser Woche zum Oberbürgermeister von Budapest gewählt worden, der Hauptstadt jenes Landes, dessen Regierung sich und ihre Bürger haarscharf an die Abbruchkante der so-genannten europäischen Werteunion geschleift hat.