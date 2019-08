Das Limmatschwimmen findet statt

Die Temperatur in der Limmat soll am kommenden Samstag bei 23 Grad Celsius liegen, und die Berechnungen der Meteorologen lassen auch angenehme Luft-Temperaturen erwarten. Bei der Abflussmenge aber waren sich die Organisatoren des Limmatschwimmens bis heute nicht sicher, ob sie stimmen werde. Doch jetzt geben sie grünes Licht: Am Samstag, den 17. August 2019 findet das Limmatschwimmen statt.