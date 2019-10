«Dann müsste Europa mit einer Migrationswelle rechnen»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat auf die Drohung von Recep Tayyip Erdogan reagiert, wonach die Türkei den Weg für 3,6 Millionen Flüchtlinge frei mache, sollten die Europäer den Armee-Einsatz der Türkei in Syrien als Besatzung geisseln. In einem Interview mit dem «Blick» sagte sie: «Ich verurteile diese militärische Offensive klar. Und trotzdem darf man sich nichts vormachen. Sollte das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei dahinfallen, müsste Europa mit einer Migrationswelle rechnen», sagte die Bundesrätin. Am Innenministertreffen habe sie aber den «festen Willen gespürt, das Abkommen zu erneuern.»