Chaos auf Gotthardstrecke ist grösser, als SBB zugeben

Donnerstag, 8.10 Uhr: Der Intercity 2 Richtung Lugano verlässt den Zürcher Hauptbahnhof. Doch wer sich auf eine entspannte Fahrt durch den Gotthard-Basistunnel gefreut hat, wird enttäuscht. In der ersten Klasse herrscht ein Anblick, wie wenn eine Schulklasse ins Lager reisen würde. Menschen stehen und sitzen in den Gängen. Kein einziger Sitzplatz ist mehr frei, der Lärmpegel ist aufgrund des überfüllten Waggons beachtlich. An Arbeiten ist nicht zu denken, auch, weil in den alten Wagen die Steckdosen für den Laptop fehlen.