BVB-Elektrobus weckt Nachbarschaft durch nächtliches Heulen

Spätestens seit dieser Woche kennen die Bewohnerinnen und Bewohner der Kleinbasler Mattenstrasse das Elektrofahrzeug. Dort hatte nämlich der Bus in der Nacht auf Dienstag eine Panne inklusive Hupkonzert. «Um 00:20 ist der E-Bus der Linie 30 bei der Mattenstrasse abgelegen und hat die ganze Strasse mit irgendeinem Defekt geweckt», berichtet ein Leserreporter gegenüber dieser Zeitung.

Eigentümliches Sausen

Der Lärm habe etwa 10 Minuten gedauert, dann mit Unterbrüchen immer wieder bis 1 Uhr. Der Bus gab ein eigentümliches Sausen von sich, das auch auf dem vom Anwohner gedrehten Video zu hören ist.

Die BVB bestätigen den Vorfall. «Bei der Störung gestern Nacht handelte es sich um eine Fehlkommunikation zwischen den Steuergeräten des E-Busses.» Bei den von dem Anwohner gehörten Geräusch habe es sich zum einen um ein Hupgeräusch gehandelt, zum anderen um abströmende Luft (Zisch-Geräusch). Es habe aber zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden, weder für die Fahrgäste noch für Mitarbeiter.

Der Bus musste gemäss BVB abgeschleppt werden. «Wir sind mit Hochdruck daran, dass der E-Bus so schnell wie möglich wieder im Einsatz ist.» Es handle sich um den ersten grösseren Zwischenfall seit Einführung des Busses, so die Verkehrsbetriebe.

34’000 Kilometer auf dem Buckel

Seit Inbetriebnahme Anfang Jahr habe er 34’000 Kilometer auf dem BVB-Netz absolviert. «Die Rückmeldungen der Fahrgäste sowie der Chauffeure und Chauffeusen sind durchwegs sehr positiv.» Pro Tag fahre der Bus im Schnitt 320 Kilometer «mit Aufladungen zwischendurch».

