Buckelwale in der Karaoke-Lounge

Buckelwale sind Gewohnheitstiere. Sie verbringen die Sommer in kalten Gewässern in hohen geografischen Breiten, wo sie reichlich Nahrung finden. Im Winter, in der Paarungszeit, kehren sie an genau jenen Ort in den Tropen zurück, wo sie einst geboren wurden. Und wenn sie dort ankommen, singen die Männchen eine Melodie, die spezifisch ist für diese bestimmte Paarungsstätte und die nur an diesem Ort erklingt.