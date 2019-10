Tusk: «Noch am Mittwoch sollte alles klar sein»

Im Endspurt bei den Brexit-Verhandlungen vor dem EU-Gipfel ist die Ziellinie noch nicht in Sicht: Der EU-Verhandlungsführer Michel Barnier sah am Mittwoch laut EU-Kommission «noch eine Reihe bedeutender Probleme zu lösen». Er gab sich aber zuversichtlich, dass es am Mittwoch zu einer Einigung kommen könnte bei einem Grundsatzpapier zum Scheidungsvertrag. EU-Ratspräsident Donald Tusk geht davon aus, dass noch am Mittwoch der weitere Brexit-Verlauf feststeht. «Theoretisch sollte in sieben bis acht Stunden alles klar sein», sagte Tusk in Warschau dem Sender TVN 24.