Beim Brexit wird alles nur noch schlimmer

Teure Versprechen gegen Versäumnisse und Lügen

Ein Treffen zwischen dem Tory-­Premier und dem Oppositionschef am Mittwochvormittag brachte keine Annäherung in dem Streit, ob der Ratifizierungsprozess im Unterhaus fortgesetzt werden soll. Die Fragestunde des Premiers am Mittag gab hingegen einen Hinweis. Sie war ein Schlagabtausch, wie er sonst vor allem in Wahlkampfzeiten stattfindet: Johnson zählte teure Versprechen für die Zukunft auf, Jeremy Corbyn hielt ihm Versäumnisse und Lügen in der Vergangenheit vor.

Die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon und ihr Kollege aus Wales, Mark Drakeford, wetterten zum gleichen Zeitpunkt wenige Hundert Meter entfernt auf einer Pressekonferenz gegen den Deal und forderten Neuwahlen. Auch Johnson hatte das immer wieder gefordert, von Labour aber aus taktischen Gründen keine Zustimmung bekommen. Das dürfte sich demnächst ändern.

Noch spielt die Regierung Schwarzer Peter. Sie will keine ausführliche Behandlung des Austrittsvertrags im Unterhaus zulassen. Stattdessen behauptet Johnson, er warte auf eine Reaktion aus Brüssel von der Europäischen Union – und sondiert derweil die Stimmung im Land und in seiner Partei. Die Wahlkampf-Schatullen sind, wie man hört, gut gefüllt; ­Brexit-freundliche Unternehmer aus dem In- und Ausland warteten nur darauf – so wird in Downing Street kolportiert, ihr schönes Geld erst in einen konservativen Wahlsieg und dann in ein Freihandelskönigreich zu investieren.

«Let’s get Brexit done»

Die Tories rechnen sich daher die besten Chancen aus, wenn sie mit folgender Botschaft losmarschieren: Wir hatten einen Deal, wir können ihn immer noch abliefern, die Brexit- Gegner haben uns aber daran gehindert. Nun brauchen wir eine schöne Mehrheit, um uns dann endlich anderen Fragen zuzuwenden.